Fenerbahçe-Feyenoord maçında birçok ilk yaşanacak

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında bugün Feyenoord'la karşılaşacak olan Fenerbahçe'de tarihi bir gün yaşanacak. Kanarya, Ali Koç ve Cocu önderliğinde ilk kez evinde bir maça çıkacak. Van Persie ayrıldıktan sonra ilk kez Kadıköy'de olacak. Uzun süredir maça gelmeyen taraftar grupları da tribündeki yerini alacak