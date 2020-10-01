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Fenerbahçe, Frey'i Waasland-Beveren'e kiraladı

Fenerbahçe Kulübü, İsviçreli futbolcu Michael Frey'i bir yıllığına Belçika temsilcisi Waasland-Beveren'e kiraladı.

Fenerbahçe, Frey'i Waasland-Beveren'e kiraladı

Kulüpten yapılan açıklamada, "İsviçreli oyuncumuz Michael Frey, Belçika'nın Waasland-Beveren takımına 1 yıllığına kiralanmıştır. Futbolcumuza başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

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