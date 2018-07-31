Süper Lig'de gerçekleşmesi beklenen transferler

Transferde son dakika gelişmeleri yaşanıyor! Süper Lig'in başlaması için geri sayıma geçilirken; Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray transferde hızlandı. '3 büyükler'de gerçekleşmesi beklenen transferleri sizler için derledik!