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Süper Lig'de gerçekleşmesi beklenen transferler

31.07.2018 - 10:12 | Güncelleme:

Transferde son dakika gelişmeleri yaşanıyor! Süper Lig'in başlaması için geri sayıma geçilirken; Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray transferde hızlandı. '3 büyükler'de gerçekleşmesi beklenen transferleri sizler için derledik!

  • 1 Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş - Son dakika transfer haberleri
    1 | 35

    Ozan Tufan | Fenerbahçe > Deportivo (İspanya 2. Ligi)

  • 2 Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş - Son dakika transfer haberleri
    2 | 35

    Andre Silva | Milan > Galatasaray

  • 3 Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş - Son dakika transfer haberleri
    3 | 35

    Islam Slimani | Leicester City > Fenerbahçe

  • 4 Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş - Son dakika transfer haberleri
    4 | 35

    Ospina | Arsenal > Beşiktaş

  • 5 Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş - Son dakika transfer haberleri
    5 | 35

    Belhanda | Galatasaray > Crystal Palace

  • 6 Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş - Son dakika transfer haberleri
    6 | 35

    Michy Batshuayi | Chelsea > Fenerbahçe

  • 7 Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş - Son dakika transfer haberleri
    7 | 35

    Kagawa | Dortmund > Beşiktaş

  • 8 Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş - Son dakika transfer haberleri
    8 | 35

    Enes Ünal | Villarreal > Galatasaray, Fenerbahçe

  • 9 Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş - Son dakika transfer haberleri
    9 | 35

    Negredo | Beşiktaş > İspanya La Liga, Fulham

  • 10 Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş - Son dakika transfer haberleri
    10 | 35

    Janssen | Tottenham > Fenerbahçe

  • 11 Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş - Son dakika transfer haberleri
    11 | 35

    Nacer Chadli |  West Bromwich Albion > Beşiktaş

  • 12 Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş - Son dakika transfer haberleri
    12 | 35

    Benedikt Höwedes | Schalke > Galatasaray

     

  • 13 Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş - Son dakika transfer haberleri
    13 | 35

    Karim Ansarifard | Olimpiakos > Beşiktaş

  • 14 Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş - Son dakika transfer haberleri
    14 | 35

    Mignolet | Liverpool > Beşiktaş

  • 15 Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş - Son dakika transfer haberleri
    15 | 35

    Kurt Zouma | Chelsea > Fenerbahçe

  • 16 Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş - Son dakika transfer haberleri
    16 | 35

    Jason Denayer | Manchester City > Galatasaray

  • 17 Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş - Son dakika transfer haberleri
    17 | 35

    Max Meyer | Schalke > Fenerbahçe

  • 18 Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş - Son dakika transfer haberleri
    18 | 35

    Tolga Ciğerci | Galatasaray > Göztepe

  • 19 Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş - Son dakika transfer haberleri
    19 | 35

    Eren Derdiyok | Galatasaray > Trabzonspor

  • 20 Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş - Son dakika transfer haberleri
    20 | 35

    Kara Mbodj | Anderlecht > Galatasaray, Fenerbahçe

  • 21 Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş - Son dakika transfer haberleri
    21 | 35

    Badou Ndiaye | Stoke City > Galatasaray

  • 22 Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş - Son dakika transfer haberleri
    22 | 35

    Paco Alcacer | Barcelona > Fenerbahçe

  • 23 Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş - Son dakika transfer haberleri
    23 | 35

    Vida | Beşiktaş > West Ham

  • 24 Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş - Son dakika transfer haberleri
    24 | 35

    Maicon | Galatasaray > Sporting Lizbon

  • 25 Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş - Son dakika transfer haberleri
    25 | 35

    Marko Rog | Napoli > Galatasaray

  • 26 Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş - Son dakika transfer haberleri
    26 | 35

    Wilfried Bony | Swansea City > Fenerbahçe

  • 27 Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş - Son dakika transfer haberleri
    27 | 35

    Bruno Martins | Stoke City > Fenerbahçe

  • 28 Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş - Son dakika transfer haberleri
    28 | 35

    Rafinha | Barcelona > Fenerbahçe

     

  • 29 Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş - Son dakika transfer haberleri
    29 | 35

    Tammy Abraham | Chelsea > Galatasaray 

  • 30 Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş - Son dakika transfer haberleri
    30 | 35

    Olcay Şahan | Trabzonspor > Beşiktaş

  • 31 Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş - Son dakika transfer haberleri
    31 | 35

    Josef de Souza | Fenerbahçe > Watford

  • 32 Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş - Son dakika transfer haberleri
    32 | 35

    Teodorczyk | Anderlecht > Galatasaray

  • 33 Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş - Son dakika transfer haberleri
    33 | 35

    Diego Reyes | Porto > Fenerbahçe

  • 34 Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş - Son dakika transfer haberleri
    34 | 35

    Johannes Geis | Schalke > Galatasaray

  • 35 Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş - Son dakika transfer haberleri
    35 | 35

    Giuliano | Fenerbahçe > Gremio

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Yorumlar 1
  • Misafir 10 dakika önce
    3 büyüklerin bütün kadrosu değişiyor anlaşıldı (!)
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