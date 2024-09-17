Fenerbahçe Galatasaray derbi maçı biletleri satışa çıktı mı? Fenerbahçe Galatasaray maçı ne zaman?
Süper Lig'in 6. haftası dev bir maça sahne oluyor. Fenerbahçe sahasında Galatasaray'ı ağırlıyor. Derbi maçı öncesinde Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak maçın biletlerinin satışa sunulacağı tarih ve bilet fiyatları taraftarların gündemini meşgul etmeye başladı. İki ezeli rakibi karşı karşıya getirecek mücadelede gözler yeni transferlerde olacak. Peki, Fenerbahçe Galatasaray derbi maçı biletleri satışa çıktı mı? Fenerbahçe Galatasaray maçı ne zaman? İşte Fenerbahçe Galatasaray derbi maçı bilet fiyatları...
Fenerbahçe Galatasaray derbisi için nefesler tutuldu. Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynanacak mücadeleye sayılı günler kala Fenerbahçe Galatasaray maçının biletlerinin satışa sunulacağı tarih merak konusu oldu. Bilet fiyatları ve biletlerin satışa sunulacağı tarih kadar Fenerbahçe Galatasaray derbisinin tarihi de taraftarların gündeminde. Peki, Fenerbahçe Galatasaray derbi maçı biletleri satışa çıktı mı, bilet fiyatları ne kadar? Fenerbahçe Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar...
FENERBAHÇE- GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?
Fenerbahçe- Galatasaray derbisi 21 Eylül Cumartesi günü 20.00'de oynanacak.
DERBİ HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Fenerbahçe- Galatasaray maçı beIN Sports 1'den canlı olarak yayınlanacak.
ARALARINDA OYNANAN MAÇLAR
Fenerbahçe ile Galatasaray toplamda 132 kez karşılaştı. Müsabakaların 51'i sarı- lacivertlilerin üstünlüğüyle sonuçlanırken, 42 karşılaşmadan ise Galatasaray galip ayrıldı. Derbideki 39 karşılaşmada ise eşitlik bozulmadı.
FENERBAHÇE GALATASARAY MAÇ BİLETİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?
Fenerbahçe Galatasaray maçı biletleri henüz satışa çıkmadı. Biletlerin satışa sunulacağı tarihe ilişkin bir gelişme olması durumunda haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.
Fenerbahçe'nin Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde Galatasaray ile mücadele edeceği mücadelenin Futbol Seremoni Paketleri 17 Eylül Salı günü saat 14.00’te satışa açıldı.