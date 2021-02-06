GALATASARAY

Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı son 4 karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı. Sarı-kırmızılı ekip, son 4 maçında Yukatel Denizlispor, Yeni Malatyaspor, Gaziantep ve Medipol Başakşehir'i mağlup etti. Galatasaray, Süper Lig'in en az gol yiyen takımı konumunda bulunuyor. Sarı-kırmızılı takım, ligin geride kalan bölümünde oynadığı 22 maçta 46 kez ağları havalandırırken, kalesinde ise 18 gol gördü.