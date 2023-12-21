Fenerbahçe - Galatasaray derbisi için deplasman seyircisi kararı!
Fenerbahçe-Galatasaray derbisine 2079 deplasman takım seyircisinin alınmasına karar verildi
İstanbul Valiliği İl Spor Güvenlik Kurulu, Fenerbahçe - Galatasaray derbisine Sarı-kırmızılı taraftarların da alınacağı açıkladı.
İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklama şöyle:
"İl Spor Güvenlik Kurulu, 24.12.2023 Pazar Günü saat 19.00’da Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadı’nda oynanacak olan Fenerbahçe – Galatasaray maçına 2079 deplasman takım seyircisinin alınmasına karar vermiştir. Deplasman takım seyircisi, maçın oynanacağı Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadı’na toplu olarak giriş yapabilecektir."