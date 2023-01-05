Süper Lig'in 18. haftası dev bir derbiye sahne olacak. Kıyasıya bir liderlik yarışı içinde olan Fenerbahçe ile Galatasaray, ligin kaderini etkileyecek derbide kozlarını paylaşacak. İşte, Fenerbahçe Galatasaray derbisi ile ilgili bilgiler...