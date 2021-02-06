Galatasaray, ligde oynadığı 22 maçta 14 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı. Sarı-kırmızılı ekip, topladığı 45 puanla 23. haftayı averajla ikinci sırada bitirdi.

Liderlik koltuğunda oturan Fenerbahçe ise çıktığı maçların 15'ini kazanırken, 3'ünde berabere kaldı, 4'ünde ise mağlup oldu. Sarı-lacivertli ekibin 48 puanı bulunuyor. Bu akşam karşılaşacak Fenerbahçe ve Galatasaray derbisi saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak. İşte maça dair detaylar...

FENERBAHÇE GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe ile Galatasaray maçı 6 Şubat 2021 Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşma beIN Sport 1'den canlı olarak yayınlanacak. Müsanakayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Fernando Muslera, DeAndre Yedlin, Ryan Donk, Marcao, Marcelo Saracchi, Taylan Antalyalı, Younes Belhanda (Peter Etebo),Emre Kılınç, Arda Turan, Henry Onyekuru, Mustafa Muhammed.

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Nazım Sangare, Serdar Aziz, Szalai, Caner Erkin, Ozan Tufan, Sosa, Mert Hakan Yandaş, Valencia, Osayi-Samuel, Thiam.

İKİ TAKIMDA DA EKSİKLER DİKKAT ÇEKİYOR

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Marcel Tisserand, Dimitris Pelkas ve İrfan Can Kahveci, derbide forma giyemeyecek. Luis Gustavo'nun durumu ise maç saati belli olacak.

Galatasaray'da yaşadığı sakatlık sonrası tedavi ve adaptasyon süreci devam eden Cezayirli futbolcu Sofiane Feghouli maçta forma giyemeyecek.

Karantina süreci devam eden yeni transfer Gedson Fernandes'in de kadroda yer alması beklenmiyor.

İKİ OYUNCU KART SINIRINDA

Galatasaray'da Younes Belhanda ve Christian Luyindama, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Bu futbolcular, yarın kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve 25. haftadaki Kasımpaşa maçında forma giyemeyecek.

LİGİN EN AZ GOL YİYEN TAKIMI

Galatasaray, Süper Lig'in en az gol yiyen takımı konumunda bulunuyor.

Sarı-kırmızılı takım, ligin geride kalan bölümünde oynadığı 22 maçta 46 kez ağları havalandırırken, kalesinde ise 18 gol gördü.

Süper Lig'de kalesini en fazla gole kapatan takım olan Galatasaray, 22 maçının 10'unda rakiplerinin skor üretmesine izin vermedi.

Fenerbahçe ise ligde 45 gol atarken, rakiplerinin 24 golüne engel olamadı.

DERBİ GALİBİYETİ YOK

Fenerbahçe, liderliğini sürdürdüğü sezonda henüz derbi galibiyeti yaşayamadı.

Sarı-lacivertliler, bu sezon oynadığı ilk derbide deplasmanda Galatasaray ile berabere kalırken, evinde Beşiktaş'a mağlup olmuştu.