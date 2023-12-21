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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin biletleri satışa sunuldu - Galatasaray Haberleri

        Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin biletleri satışa sunuldu

        Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray arasında 24 Aralık Pazar günü oynanacak derbi maçın biletleri satışa çıktı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2023 - 12:11 Güncelleme: 21.12.2023 - 12:11
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        Derbinin biletleri satışa sunuldu
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        Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray arasında 24 Aralık Pazar günü oynanacak derbi maçın biletleri satışa çıktı.

        Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamada, Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçın biletlerinin kulübün yüksel divan kurulu, kongre ve temsilci üyeleri için satışa sunulduğu bildirildi.

        Biletlerin genel satışının 23 Aralık Cumartesi günü yapılacağı aktarıldı.

        Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin bilet fiyatları şöyle:

        Kuzey-Spor Toto Tribünü: 1100 lira

        Fenerium Üst-Maraton Üst A-I Blok: 2000 lira

        Fenerium Üst-Maraton Üst B- H Blok: 2100 lira

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        Fenerium Üst-Maraton Üst C-G Blok: 2250 lira

        Fenerium Üst-Maraton Üst D-F Blok: 2500 lira

        Fenerium Üst-Maraton Üst E Blok: 2750 lira

        Fenerium Alt Avis-Maraton Alt A-I Blok: 3750 lira

        Fenerium Alt Avis-Maraton Alt B-H Blok: 4500 lira

        Fenerium Alt Avis-Maraton Alt C-G Blok: 5100 lira

        Fenerium Alt Avis-Maraton Alt D-F Blok: 6000 lira

        Maraton Alt E Blok: 6600 lira

        Fenerium Alt Avis E Blok: 18000 lira

        Misafir Tribünü: 1430 lira

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