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Fenerbahçe, Galatasaray'ı geçip finale çıktı!

Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi beşinci ve son maçında Galatasaray'ı 54-51 yenen Fenerbahçe, seriyi 3-2 kazanarak finale yükseldi. Sarı-lacivertliler, finalde Çukurova Basketbol ile karşılaşacak

Fenerbahçe Galatasaray

Fenerbahçe: 54 - Galatasaray: 51

Salon: Metro Enerji

Hakemler: Ali Serkan Emlek, Uğur Özen, İbrahim Altıntaş

Fenerbahçe: Birsel Vardarlı Demirmen 5, Plum 12, Vaughn 2, Tuğçe Canıtez 10, Zandalasini 4, Stokes 13, Ayşe Cora 8, Esra Ural Topuz

Galatasaray: Işıl Alben 2, İrem Naz Topuz, Fahriya Abdi 18, Macaulay 11, İnci Güçlü 4, Grigalauskyte 12, Şerife Alperi Onar 4, Sinem Ataş

1. Periyot: 11-12

Devre: 27-25

3. Periyot: 35-43

İki takımın da hücumda tutuk başladığı maçın 5. dakikası 4-4 beraberlikle geçildi. Fenerbahçe, Plum ve Tuğçe Canıtez'in basketleriyle 8. dakikada 4 sayılık (8-4) fark buldu. Ancak Galatasaray Fahriya Abdi ve Macaulay'ın skorer oyunuyla ilk çeyreği 12-11 önde tamamladı.

Müsabakanın ikinci çeyreğinde Fenerbahçe Stokes ve Ayşe Cora, Galatasaray ise Fahriya Abdi, Şerife Alperi Onar ve Grigalauskyte ile skor üretti. Karşılıklı basketlerin atıldığı mücadelenin 15. dakikasını sarı-lacivertli takım 20-19 önde geçti. Ev sahibi takım, 17. dakikanın başında ise Birsel Vardarlı Demirmen'in 3 sayılık basketiyle 6 sayılık fark yakaladı: 25-19. Karşılıklı basketlerle devam eden periyot Fenerbahçe'nin 27-25'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Mücadelenin ikinci yarısı çekişmeli başladı. Karşılıklı basketlerin atıldığı müsabakanın 25. dakikasını Fenerbahçe 35-34 üstünlükle geride bıraktı. Maçın 26. dakikasında Işıl Alben'in basketiyle 36-35 öne geçen Galatasaray, Grigalauskyte'nin elinden skor bularak 29. dakikada 5 sayılık fark (35-40) yakaladı. Sarı-kırmızılı ekip, Fahriya Abdi'nin son saniye üçlüğü ile çeyreği 43-35 önde bitirdi.

Karşılaşmanın son çeyreği büyük bir mücadeleye sahne oldu. Fenerbahçe'nin dış atışlarda isabet sağlayamadığı maçın 37. dakikasında Galatasaray ilk kez çift haneli fark elde etti: 41-51. Rakibine Plum ve Tuğçe Canıtez'in basketleriyle karşılık veren sarı-lacivertliler, 39. dakikada farkı 2 sayıya (49-51) indirdi. Aynı dakika içinde Galatasaray'ın top kaybını iyi değerlendiren ev sahibi takım, hızlı hücumdan 3 sayı çıkardı ve bitime 1 dakika 33 saniye kala 52-51 öne geçti. Müsabakanın tamamlanmasına 3 saniye kala Zandalasini ile bir basket daha bulan Fenerbahçe, mücadeleyi 54-51 kazandı.

Müsabakayı Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, başkan vekili Semih Özsoy ve bazı yöneticiler de tribünden izledi.

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