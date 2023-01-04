Süper Lig'de Fenerbahçe Galatasaray derbisi için artık nefesler tutuldu. Liderliğin iki ekip arasında sürekli el değiştirdiği ligin 18. haftasında oynanacak derbinin biletlerine ilişkin bilgileri bir araya getirdik. İşte, Fenerbahçe Galatasaray maçı biletleri ne zaman çıkacak sorusuyla ilgili ayrıntılar...