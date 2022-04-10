Haftalardır beklenen Fenerbahçe Galatasaray derbisi geldi çattı. Süperlig'in 32. haftasında karşı karşıya gelmeye hazırlanan ezeli rakiplerin muhtemel 11'leri ve maçın saati belli oldu. Fenerbahçe ve Galatsaray taraftarları efsane derbiye dair her şeyi merak ediyor. İşte Fenerbahçe Galasataray derbisi saati ve muhtemel 11'ler...