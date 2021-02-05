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Fenerbahçe Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Derbide muhtemel 11'ler

Galatasaray, Süper Lig'in 24. haftasında yarın deplasmanda Fenerbahçe ile derbi maçta karşı karşıya gelecek. İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maç 0-0 berabere bitmişti. Peki Fenerbahçe Galatasaray maçı ne zaman? Fenerbahçe Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte maça dair ayrıntılar...

Fenerbahçe Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Derbide muhtemel 11'ler

Galatasaray, ligde oynadığı 22 maçta 14 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı. Sarı-kırmızılı ekip, topladığı 45 puanla 23. haftayı averajla ikinci sırada bitirdi.

Liderlik koltuğunda oturan Fenerbahçe ise çıktığı maçların 15'ini kazanırken, 3'ünde berabere kaldı, 4'ünde ise mağlup oldu. Sarı-lacivertli ekibin 48 puanı bulunuyor.

FENERBAHÇE GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe ile Galatasaray maçı 6 Şubat 2021 Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşma beIN Sport 1'den canlı olarak yayınlanacak. Müsanakayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Fernando Muslera, DeAndre Yedlin, Ryan Donk, Marcao, Marcelo Saracchi, Taylan Antalyalı, Younes Belhanda (Peter Etebo),Emre Kılınç, Arda Turan, Henry Onyekuru, Mustafa Muhammed.

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Nazım Sangare, Serdar Aziz, Szalai, Caner Erkin, Ozan Tufan, Sosa, Mert Hakan Yandaş, Valencia, Osayi-Samuel, Thiam.

FEERBAHÇE 3 OYUNCUSUNDAN YOKSUN

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Marcel Tisserand, Dimitris Pelkas ve İrfan Can Kahveci, derbide forma giyemeyecek. Luis Gustavo'nun durumu ise maç saati belli olacak.

GALATASARAY'DA 2 OYUNCU EKSİK

Galatasaray'da yaşadığı sakatlık sonrası tedavi ve adaptasyon süreci devam eden Cezayirli futbolcu Sofiane Feghouli maçta forma giyemeyecek.

Sarı-kırmızılı takımda karantina süreci devam eden yeni transfer Gedson Fernandes'in de kadroda yer alması beklenmiyor.

LİGİN EN AZ GOL YİYEN TAKIMI

Galatasaray, Süper Lig'in en az gol yiyen takımı konumunda bulunuyor.

Sarı-kırmızılı takım, ligin geride kalan bölümünde oynadığı 22 maçta 46 kez ağları havalandırırken, kalesinde ise 18 gol gördü.

Süper Lig'de kalesini en fazla gole kapatan takım olan Galatasaray, 22 maçının 10'unda rakiplerinin skor üretmesine izin vermedi.

Fenerbahçe ise ligde 45 gol atarken, rakiplerinin 24 golüne engel olamadı.

İKİ OYUNCU KART SINIRINDA

Galatasaray'da Younes Belhanda ve Christian Luyindama, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Bu futbolcular, yarın kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve 25. haftadaki Kasımpaşa maçında forma giyemeyecek.

DERBİ GALİBİYETİ YOK

Fenerbahçe, liderliğini sürdürdüğü sezonda henüz derbi galibiyeti yaşayamadı.

Sarı-lacivertliler, bu sezon oynadığı ilk derbide deplasmanda Galatasaray ile berabere kalırken, evinde Beşiktaş'a mağlup olmuştu.

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