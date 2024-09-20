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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Fenerbahçe-Galatasaray maçı öncesi Felipe Melo'dan flaş derbi yorumu! - Galatasaray Haberleri

        Felipe Melo'dan flaş derbi yorumu!

        Galatasaray'ın eski futbolcusu Felipe Melo, Fenerbahçe derbisi öncesi açıklamalarda bulunurken, dev maçın kilit oyuncusunun Barış Alper Yılmaz olacağını söyledi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.09.2024 - 17:10 Güncelleme: 20.09.2024 - 17:10
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        Melo'dan flaş derbi yorumu!
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        Galatasaray'ın eski futbolcusu Felipe Melo, Fenerbahçe derbisi öncesi TRT Spor'a açıklamalarda bulundu.

        Melo'nun açıklamaları şu şekilde:

        "BENCE KİLİT OYUNCU BARIŞ ALPER YILMAZ OLACAK"

        "Galatasaray'ın çok önemli oyuncuları var. Osimhen çok ses getiren önemli bir oyuncu ama benim bu maçtaki favorilerimin en başında Barış Alper Yılmaz geliyor. Bence Kadıköy'de kilit oyuncu Barış Alper Yılmaz olacak."

        "TORREIRA İLE KIYASLANMAM DOĞRU DEĞİL"

        "Lucas Torreira ile kıyaslanmam doğru değil aslında. Farklı tip oyuncularız. Galatasaray'daki Felipe Melo, bir sezonda 16 gol atmıştı, karşılaştırmak doğru değil aslında."

        "SELÇUK İNAN İLE TARİHİN EN ÖNEMLİ İKİLİSİYDİK"

        "Galatasaray'ın Kadıköy şampiyonluğunu hatırlayalım; Selçuk - Melo ikilisi totalde 40 gole yakın katkıda bulundu. Tarihin en önemli ikilisiydik diyebilirim."

        "GALATASARAY'A HİZMET ETMEK İSTERİM"

        "Galatasaray'a hizmet etmeyi mutlaka isterim. Yöneticilik, Sportif Direktörlük, Antrenörlük anlamında isterim. Hangi pozisyon olursa mutlaka Galatasaray'a hizmet etmek isterim."

        "EN BÜYÜK CİMBOM"

        "Galatasaray taraftarının yeri bende inanılmaz ayrı ve onları çok özledim. Rio'da Galatasaray için çarpan bir kalp var. Her maçı takip ediyorum. Umarım Galatasaray taraftarı beni hiç unutmaz, çünkü ben onları hiç unutmuyorum. En büyük Cimbom!"

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