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Fenerbahçe-Galatasaray rekabetinde 395. randevu

İki takım arasında 113 yıllık rekabette Fenerbahçe'nin galibiyet sayısında 147-125, gol sayısında da 538-490 üstünlüğü bulunuyor. Lig maçlarında Fenerbahçe 51, Galatasaray 35 galibiyet aldı

Fenerbahçe-Galatasaray rekabetinde 395. randevu

Fenerbahçe ile Galatasaray futbol takımları, Spor Toto Süper Lig'de yarın yapacakları derbiyle tarihte 395. kez karşı karşıya gelecek.

Ülker Stadı'nın bulunduğu "Papazın Çayırı" olarak adlandırılan yerde 17 Ocak 1909 tarihinde yapılan ve Galatasaray'ın 2-0 kazandığı özel maçla başlayan 113 yıllık rekabette, galibiyetlerde ve atılan gol sayısında Fenerbahçe'nin üstünlüğü bulunuyor.

Sarı-lacivertliler, geride kalan 394 maçtan 147'sini kazandı, sarı-kırmızılı ekip bu süre içinde 125 kez galip geldi. İki takım 122 maçta ise eşitliği bozamadı.

Fenerbahçe'nin attığı 538 gole, Galatasaray 490 golle karşılık verdi.

LİGDE 130. SINAV

Galatasaray ile Fenerbahçe, 64. sezonu oynanan lig tarihinde 129 kez karşılaştı.

Genel toplamdaki üstünlüğünü lig maçlarına da yansıtan Fenerbahçe, rakibine galibiyet sayısında 51-35 üstünlük kurdu. Ligdeki 43 maç da berabere sonuçlandı.

Lig maçlarında sarı-lacivertliler 160, sarı-kırmızılılar ise 124 gol kaydetti.

SON 10 RESMİ MAÇ

İki takım arasında oynanan son 10 derbinin 6'sı berabere tamamlandı.

Rekabetteki son 10 karşılaşmada Galatasaray 2, Fenerbahçe 2 kez galip geldi, taraflar 6 maçta birbirlerine üstünlük sağlamayı başaramadı.

Son 10 derbide Galatasaray 8 gol atarken, Fenerbahçe 7 kez ağları havalandırdı.

Taraflar arasındaki son 10 derbide alınan sonuçlar şöyle:

Tarih Stat Organizasyon Sonuç (FB-GS)
23.04.2017 Türk Telekom Süper Lig 1-0
22.10.2017 Türk Telekom Süper Lig 0-0
17.03.2018 Ülker Süper Lig 0-0
02.11.2018 Türk Telekom Süper Lig 2-2
14.04.2019 Ülker Süper Lig 1-1
28.09.2019 Türk Telekom Süper Lig 0-0
23.02.2020 Ülker Süper Lig 1-3
27.09.2020 Türk Telekom Süper Lig 0-0
06.02.2021 Ülker Süper Lig 0-1
21.11.2021 Nef Süper Lig 2-1

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