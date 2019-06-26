Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerBasketbolFenerbahçe Garnier ile yollarını ayırdı

Fenerbahçe, Garnier ile yollarını ayırdı

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, Fransız Başantrenör Valerie Garnier yollarını ayırdığını açıkladı

Valerie Garnier

Sarı-lacivertlilerin resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Fenerbahçe Kadın Basketbol Şubemizde gerçekleşen yeni sezon planlamaları kapsamında, koçumuz Valerie Garnier ile yollarımızın ayrılmasına karar verilmiştir.

Fenerbahçe’mizde görev yaptığı süre boyunca ortaya koyduğu tüm emekleri ve takımımızın bu dönemde kazandığı tüm başarılar için kendisine teşekkür ediyor; kariyerinin geri kalanında başarılar diliyoruz.

Kadın Basketbol Takımımızın önümüzdeki sezon yapılanması ve yeni koçumuza dair bilgilendirme kulübümüz tarafından ilerleyen günlerde yapılacaktır."

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

12 Dev Adam'ın aday kadrosu açıklandı
BASKETBOL12 Dev Adam'ın aday kadrosu açıklandı
TOFAŞ, EuroCup'ta mücadele edecek
BASKETBOLTOFAŞ, EuroCup'ta mücadele edecek
Hidayet Türkoğlu: Temennimiz ilk 3'te yer almak
BASKETBOL"Temennimiz ilk 3'te yer almak"
2019 FIBA Dünya Kupası, İstanbul'da sergilendi
BASKETBOL2019 FIBA Dünya Kupası, İstanbul'da
Fenerbahçe'de Birsel Vardarlı bıraktı!
BASKETBOLBirsel Vardarlı bıraktı!
Potada kadınların basketbol şöleni başlıyor
BASKETBOLKadınların basketbol şöleni başlıyor
Pelin Derya Bilgiç: Bu sene neden madalya olmasın?
BASKETBOL"Bu sene neden madalya olmasın?"
Tuğçe Canıtez: Çok iyi bir kadroya sahibiz
BASKETBOL“Çok iyi bir kadroya sahibiz”
NBA'de sezonun MVP'si Giannis Antetokounmpo
BASKETBOLNBA'de sezonun MVP'si Antetokounmpo!
ULEB Avrupa Kupası'na 3 Türk takımı katılacak
BASKETBOLULEB Avrupa Kupası'na 3 Türk takımı katılacak

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X