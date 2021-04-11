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Fenerbahçe, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını tamamladı

Süper Lig'de Gaziantep FK ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı

Fenerbahçe, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını tamamladı
İHA

Süper Lig’in 34. hafta maçında yarın akşam Gaziantep FK ile Kadıköy'de karşılaşacak olan Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.
Fenerbahçe Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde yapılan antrenman saat 17.00’de başladı. Isınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 2 gruba ayrılan oyuncular, dar alanda pas çalışması yaptı. Çift kale maçın devamında yapılan taktiksel ve bireysel çalışmalarla idman noktalandı.

Bu antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, maç saatini beklemeye başladı.

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