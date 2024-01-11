Fenerbahçe, Gaziantep FK maçının hazırlıklarına başladı

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında lider Fenerbahçe, 14 Ocak Pazar günü saat 19:00'da Gaziantep FK ile deplasmanda karşılaşacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenmanda dünkü Tümosan Konyaspor maçının 11'inde yer alan futbolcular yenileme çalışmaları yaptı. Diğer futbolcular ise koşu ve koordinasyon sonrası çeşitli pas çalışmaları yaparken dar alanda çift kale maçla idmanı tamamladı.

Fenerbahçe yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.