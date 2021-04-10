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Fenerbahçe, Gaziantep maçı hazırlıklarına devam etti

Fenerbahçe, Süper Lig'in 34. haftasında 12 Nisan Pazartesi günü sahasında Gaziantep ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Gaziantep maçı hazırlıklarına devam etti

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu yönetimindeki basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların ısınma hareketlerinin ardından top kapma ve pas çalışması yaptığı bildirildi. Çift kale maçla devam eden idmanın, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdiği belirtildi.

Mesut Özil ve Nazım Sangare'nin antrenmanın ilk bölümünde takımla, ikinci bölümünde ise özel program dahilinde çalıştığı aktarıldı. Sadık Çiftpınar ve Diego Perotti'nin tedavisine devam edildiği duyuruldu.

Sarı-lacivertli takım, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

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