Fenerbahçe, Barcelona ve Benfica'nın alt yaş kategorilerinde top koşturmuş olan 2006 doğumlu İsak Vural'ı renklerine bağladı!

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada "İsak Vural Fenerbahçe’mizde. Ailemize hoş geldin İsak!" ifadelerine yer verildi.

Türk bir baba ve İsveçli bir annenin çocuğu olan İsak, Hammarby altyapısında yeteneğiyle dikkatleri çekmiş ve Barcelona'ya transfer olmuştu. Barcelona'dan sonra Benfica'ya transfer olan 16 yaşındaki futbolcunun A Takımla birlikte top koşturması bekleniyor.