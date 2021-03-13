13 Mart bugün hangi maçlar var?

İHA

Süper Lig'in 30. haftasında Ankara ekibi Gençlerbirliği'ni ağırlayacak olan Fenerbahçe, rakibine karşı evinde son 19 maçtır kaybetmiyor. Gençlerbirliği'ni konuk ettiği son 19 Süper Lig maçını kaybetmeyen sarı-lacivertliler söz konusu müsabakalardan 17 galibiyet alırken, 2 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Fenerbahçe, Gençlerbirliği'ne karşı son mağlubiyetini Mayıs 2000'de aldı 3-1'lik skorla almıştı.

KADIKÖY'DE 23 PUAN

Bu sezon evinde 23 puan toplayabilen Fenerbahçe, ilk 14 iç saha maçı itibarıyla Süper Lig'de 1992-1993'ten (21 puan) bu yana en az puan kazandığı sezonu geçiriyor. Kadıköy'de çıktığı son üç karşılaşmada da puan kaybeden sarı-lacivertliler (1 Beraberlik 2 Mağlubiyet),en son Phillip Cocu yönetiminde üst üste dört iç saha maçında puan bırakmıştı.

FENERBAHÇE İLK GOLÜ ATARSA KAZANIYOR

Fenerbahçe, Süper Lig'in geride kalan 29 haftasında ilk golü attığı maçların tamamını kazandı. Gençlerbirliği ise deplasmanda ilk golü yediği yedi karşılaşmadan 6 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı. Sarı-lacivertli futbolcu Ozan Tufan ise Gençlerbirliği'ne rakip olduğu son beş Süper Lig maçında beş gole 2 gol 3 asistle doğrudan katkı sağladı.

BULUT, GENÇLERBİRLİĞİ'NE 1 KEZ KAYBETTİ

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Ankara ekibine rakip olduğu beş Süper Lig maçının birini kaybederken 3 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Bulut, tek mağlubiyetini geçen sezon iç sahada Alanyaspor'un başındayken aldı.

SAKAT VE CEZALILAR

Fenerbahçe'de Diego Perotti, Mesut Özil, Sinan Gümüş ve Sadık Çiftpınar sakatlıkları, Ekvadorlu futbolcu Enner Valencia ise kart cezası sebebiyle Gençlerbirliği karşısında forma giyemeyecek. Sarı-lacivertlilerde Tisserand, İrfan Can Kahveci ve Caner Erkin ise sarı kart sınırında bulunuyor.

Yarın oynanacak Fenerbahçe - Gençlerbirliği maçında hakem Abdulkadir Bitigen düdük çalacak. Bitigen’in yardımcılıklarını Kerem Ersoy ile Mustafa Savranlar yapacak. Mücadelenin 4. hakemi ise Mert Güzenge.