Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan'dan Galatasaray'a mesaj: Mert olan er meydanına gelir

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Kalamış'taki Faruk Ilgaz Tesisleri'ndeki Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu toplantısında konuşan Burak Kızılhan, şubelerle ilgili çeşitli bilgiler verdi. Kadın basketbol takımına ayrıca değinen Kızılhan, "Erkeklerin ardından kadınlarda Avrupa'nın bir numaralı kupasını kazanan Fenerbahçe'miz bunu başaran ilk kulüp olarak tarihe geçti. Kadın takımımız ayrıca lig şampiyonluğunu da elde etti. Toplamda 17, üst üste 5. şampiyonluğu kazanan takımımızın sezonu çifte kupayla kapattı." ifadelerini kullandı. 4 Nisan 2015'in üzerinden 8 yıl geçtiğini hatırlatan Kızılhan, "4 Nisan 2015 bizim için Fenerbahçe'ye kumpas kurulmuş 3 Temmuz'un ve 12 Mayıs'ın bir diğer yüzüdür. Değerli yargı mensuplarına sesleniyoruz; hukuku sessiz, adaleti çözümsüz, faillerin meçhul, suçluların cezasız kaldığı 1 saati, 1 günü, 1 ayı ve 1 yılı daha yaşamak istemiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Bu sezon en açık şekilde hakem oyunları yaşadıklarını iddia eden Kızılhan, şunları aktardı: "Adaletin yegane temsilcisi, dürüstlük abidesi, mağdurların sesi, kul hakkının yılmaz savunucusu olan rakibimizin yaptığı algı ve manipülasyonlar artık ayyuka çıkmış durumdadır. Her şeyin odağında onlar var. Her taşın altından onlar çıkıyor. Başkanımızın ve yöneticilerimizin Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile olan görüşmesine kıyametler kopardılar. 'Derbi hakemini belirlemeye gittiler' diye algı oluşturdular. Burada altını çizmek istediğim bir konu var. Hep dile getirdiğim algılarla Türk futboluna yön vermeye çalışan trol hesaplar ve bunlarla kol kola girmiş gazeteci kimliği taşıyan kişiler var." "MERT OLAN ER MEYDANINA GELİR" Galatasaraylı yöneticilerle kamuoyu önünde konuşma isteklerini yineleyen Kızılhan, şöyle devam etti: "Galatasaraylı yönetici büyük sözler etti. Mert olan er meydanına gelir, samimi olan açık güreşir. Gelsinler açıkça konuşalım. 'Fenerbahçeli' diye manipülasyon yaptıkları TFF ile ilgili 2 örnek vereceğim. İlyas Çelik ülkemizde futbolu yöneten, tarafsız olan TFF'nin Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunda (PFDK) görev alan şahıs. Kendisi açık bir Fenerbahçe düşmanı. Fenerbahçe'yi hedef alan paylaşımları yapan bu şahıs PFDK'de yer alıyor. Verilen kararların adaletini bir düşünün. Bu kişiden tarafsız duruş beklemek normal midir? Bu kişinin kulübümüz hakkında verilecek kararlarda imzasının ve sözünün olmasını kabul etmiyoruz. TFF yetkililerine anlattık, sıkı takip edeceğiz."

Tahkim Kuruluna atanan Serdar Karahan'ın ise Galatasaray taraftar grubunun başlattığı "Koç boykot hashtagi"ni beğendiğini aktaran Kızılhan, sözlerini şöyle tamamladı: "İki örnekle TFF'nin Fenerbahçe'ye bakış açısını ve TFF'nin ne kadar Fenerbahçeli olduğunu buradan görün. Koskoca TFF, Türkiye'de futbolu yönetmeye çalışan federasyon, siz çalışanlarınız hakkında nasıl kontrol yapmazsınız? Nasıl bu kadar amatörce hareket edersiniz? Siz gerekli kontrolleri yaptınız da bu şahıslar talimatla mı buraya geldi. Çıkın anlatın, 'Hatalıyız araştırma yapmadık.' deyin. Hakemler şampiyonluk yarışına yön veriyor, kocaman bir camianın emeklerini hiçe sayıyorlar. MHK Başkanı Sayın Lale Orta'ya 4 tane resmi yazı yazdık. Keşke Lale hanım da bu gelen mektupları kamuoyuyla paylaşabilse. Şeffaflık ana hedefiniz değil mi? Buyurun açıklayın. Süper Lig'de bu sezon 2 maç oldu herkesin konuştuğu. Birisi Sivas-Galatasaray maçı ofsaytımsı rezilliği. Diğeri ise Adana Demirspor maçı, Fenerbahçe'den 2 puanın alındığı. Sayın Orta, programında Fenerbahçe'nin hakkının hakem eliyle çalındığı maça değinmedi. Atamaları kendisinden önceki MHK tarafından yapıldığı için tüm Türkiye'nin konuştuğu maçı ekrana getirmediklerini söyledi. Kimse aklımızla alay etmesin. Buradan TFF ve MHK'ye sesleniyorum. Kendilerinden beklentimiz açık ve net. Sezonun belli bölümünde ligin dinamiğiyle oynadılar. Kalan son haftalarda bari adil ve adaletli olsunlar." Kızılhan'ın ardından şube sorumluları, faaliyet raporlarını video konferans yoluyla üyelere aktardı.