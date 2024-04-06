Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan, bir Galatasaray taraftarının ve kızının yaşadığı olay nedeniyle geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Dünden itibaren Galatasaraylı bir taraftarın ve kızının yaşadığı bir olayın haberlerini takip ediyoruz. Yaşananlar için üzgünüz, geçmiş olsun diyoruz. Ancak bu konuyu Fenerbahçe ile bağdaştıran mesnetsizliğe ve tüm yazılanlara karşı hukuki süreçleri başlatacağız. Kimse kimseyi haksız sebepsiz yere suçlayamaz" diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan, sarı-kırmızılı kulübün kadın voleybol takımının maçından sonra bir kulüp üyesi ve 14 yaşındaki kızının saldırıya uğradığını duyurmuştu.