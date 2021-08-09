Fenerbahçe, Giresun´da

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, ligin başlamasına sayılı günler kala Giresunspor ile oynayacağı hazırlık maçı için Giresun´a geldi. Sarı-lacivertli ekip, özel uçakla İstanbul´dan Ordu-Giresun Havalimanı´na iniş yaptı. Kafileyi burada Fenerbahçeli taraftarlar karşılayarak, futbolcularla fotoğraf çekindi. Fenerbahçe, daha sonra karayoluyla konaklayacağı otele geçti. Maç saatine kadar otelde dinlenecek olacak sarı-lacivertliler, saat 18.00´de karşılaşmanın oynanacağı Giresun Çotanak Spor Kompleksi´ne hareket edecek.