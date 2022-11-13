Fenerbahçe - Giresunspor maçı yazar yorumları

ŞANSAL BÜYÜKA: "Fenerbahçe sanki intihar etmeye kararlıydı. Kötü oyunu yetmiyor gibi, erken bir dakikada bir kişi eksildi. Pedro ikinci sarı ile oyun dışı kalınca Fenerbahçe adına zulüm dakikaları başladı. Pedro o kadar ağır bir futbolcu ki, topa hamle yapmaya çalışırken mevsimler geçiyor ve o hamleyi topa değil, rakibine yapıyor… Bunun sonucu topla buluşması gereken ayağı, iki defa rakiplerinin yüzü ve vücudu ile buluştu ve çok haklı iki sarı kartla kırmızıdan oyun dışı kaldı. Pedro‘nun bir günahı yok. Adam bu kadar... Yanlış; Pedro’dan halen umudunu kesmeyen Jorge Jesus’da." (Milliyet)