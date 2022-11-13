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Fenerbahçe - Giresunspor maçı yazar yorumları

Fenerbahçe, Dünya Kupası arası öncesi son maçta Giresunspor'a 2-1 mağlup oldu. Spor yazarları, mücadeleyi ve sarı-lacivertlilerin yenilgisini değerlendirdi

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  • Fenerbahçe - Giresunspor maçı yazar yorumları: Ahmet Çakar: Kartlar yeniden dağılacak! Jorge Jesus... - Fenerbahçe haberleri

    ERMAN ÖZGÜR: "Jesus’un yaptığı Emre Mor ve Serdar Dursun gibi ofansif hamlelere rağmen golü bulan adeta bireysel hatalara yatırım yapan Giresun oldu. Sainz’ın yine Serdar Aziz hatasında attığı gol sezonun en büyük sürprizlerinden birini getirdi. Büyük resme bakınca bu mağlubiyet Jesus ve Fenerbahçe’nin başarısını gölgelemeye yetmez ama ligin ilk yarısının son maçında alınan bu mağlubiyet rakiplerin iştahını yerine getirecektir." (Fanatik)
  • Fenerbahçe - Giresunspor maçı yazar yorumları: Ahmet Çakar: Kartlar yeniden dağılacak! Jorge Jesus... - Fenerbahçe haberleri

    AHMET ÇAKAR: "Fenerbahçe hiç de planda olmayan, kimsenin öngöremediği bir mağlubiyet aldı. Bu sonuçla Dünya Kupası sonrası galiba kartlar yeniden dağıtılacak. Bunun temel nedeni, Pedro'nun sorumsuzluğu. Göstere göstere kendini attırdı. Kimse hakem Arda Kardeşler'e laf söylemesin. Verdiği penaltı doğru, gösterdiği kırmızı kart doğru, oyun genelinde de çok başarılı bir adil yönetim sergiledi." (Sabah)
  • Fenerbahçe - Giresunspor maçı yazar yorumları: Ahmet Çakar: Kartlar yeniden dağılacak! Jorge Jesus... - Fenerbahçe haberleri

    GÜRCAN BİLGİÇ: "Hiçbir takım her maçı kazanamaz. Fenerbahçe de beş maçlık serisini, Dünya Kupası arası öncesi 'altıya' getirmek için hedef belirledi. Ama golleri bile rakibe bırakmadan, kendileri hazırladılar. Hak edilmiş iki sarıdan kırmızıydı Joao Pedro'ya gösterilen. Manasız, anlamsız bir ikinciyi gördü Brezilya asıllı İtalyan. Kim? Takımın en tecrübeli isimlerinden biri." 
  • Fenerbahçe - Giresunspor maçı yazar yorumları: Ahmet Çakar: Kartlar yeniden dağılacak! Jorge Jesus... - Fenerbahçe haberleri

    GÜRCAN BİLGİÇ: Serdar Aziz kalecisine bırakmadı ilkinde, 'al da vur' diyerek rakibine ilk ikramı yaptı. İkincisinde yine kalecisine vermek yerine, ikinci ikramı yaptı. Asistler Serdar Aziz'den, goller Sainz'dan. Kazanılmış maç oldu mu size, "kayıp üç puan"... Serdar Aziz kim? Takımın en tecrübelilerinden biri. Bütün bu negatifliklere rağmen Serdar Aziz'in iki "sarsaklığı" olmasa -ki bu hataların yorgunlukla alakası yok- yine kazanacaklardı." (Sabah)
  • Fenerbahçe - Giresunspor maçı yazar yorumları: Ahmet Çakar: Kartlar yeniden dağılacak! Jorge Jesus... - Fenerbahçe haberleri

    ENGİN VEREL: Jesus'a bir eleştirim var. Sezon başından beri çok takdir ettiğim Jesus, dün pirince giderken bulgurdan oldu. Sahada 10 kişi kalmışsın, beraberlik golünü de yemişsin, bu şartlarda önce eldeki 1 puanı güvence altına alacak bir oyun oynayıp, sonra kazanmayı düşüneceksin. Ama Jesus üst üste yaptığı hücuma dönük hamlelerle elindeki 1 puandan da oldu. Fenerbahçe, Dünya Kupası arasına kaybederek girdi. Bu kayıp, onların şampiyonluk yarışındaki avantajlarının erimesi anlamına da geliyor. Ancak bu futbol ve bu coşkulu taraftarla kaybedilmiş bir şey yok." (Akşam)
  • Fenerbahçe - Giresunspor maçı yazar yorumları: Ahmet Çakar: Kartlar yeniden dağılacak! Jorge Jesus... - Fenerbahçe haberleri

    ÖMER ÜRÜNDÜL: "Pedro, fizik açıdan çok güçsüz ve erken sarı kart gördü. Takım 1-0 galipken yapılacak tek şey geçen haftadan ders çıkarıp Pedro dışarı çıkartılmalıydı. Emre Mor'u da kanada çekip, Valencia ile tek santrfora dönmeliydi. Ama Jesus işi çözemedi." (Sabah)
  • Fenerbahçe - Giresunspor maçı yazar yorumları: Ahmet Çakar: Kartlar yeniden dağılacak! Jorge Jesus... - Fenerbahçe haberleri

    ŞANSAL BÜYÜKA: "Fenerbahçe sanki intihar etmeye kararlıydı. Kötü oyunu yetmiyor gibi, erken bir dakikada bir kişi eksildi. Pedro ikinci sarı ile oyun dışı kalınca Fenerbahçe adına zulüm dakikaları başladı. Pedro o kadar ağır bir futbolcu ki, topa hamle yapmaya çalışırken mevsimler geçiyor ve o hamleyi topa değil, rakibine yapıyor… Bunun sonucu topla buluşması gereken ayağı, iki defa rakiplerinin yüzü ve vücudu ile buluştu ve çok haklı iki sarı kartla kırmızıdan oyun dışı kaldı. Pedro‘nun bir günahı yok. Adam bu kadar... Yanlış; Pedro’dan halen umudunu kesmeyen Jorge Jesus’da." (Milliyet)
  • Fenerbahçe - Giresunspor maçı yazar yorumları: Ahmet Çakar: Kartlar yeniden dağılacak! Jorge Jesus... - Fenerbahçe haberleri

    İLKER YAĞCIOĞLU: "Bazı durumlarda alınan mağlubiyetlerin hayırlı olacağına inananlardanım. Bu yenilginin de Fenerbahçe'nin faydasına olacağına inanıyorum. Ben de dahil Fenerbahçe taraftarı, spor yazarları, güle oynaya şampiyon olacağına inanmaya başlamıştık. Dolayısıyla işlerin bu kadar kolay olmayacağı oyunculara hatırlatılmış oldu." (Takvim)
  • Fenerbahçe - Giresunspor maçı yazar yorumları: Ahmet Çakar: Kartlar yeniden dağılacak! Jorge Jesus... - Fenerbahçe haberleri

    ERCAN GÜVEN: "Fenerbahçe kazansa hayret etmek lazımdı… Çünkü dün Fenerbahçe’nin kötü, uçuk, bozuk, hayatın doğal akışına uygun olmayan bir kopyası vardı Kadıköy’de. Jesus bile temize çekemedi; o kadar yani! Hani maraton koşan sporcu finiş çizgisinin üzerine bayılır ya… Üç günde bir maçların, Avrupa mücadelesinin yorgunluğu birikti, o çizgiye bir adım kala çıktı Fenerbahçe’de. İstediği kadar motive etsin, bağırsın, çıldırsın, rotasyon yapsın Jorge Jesus. Fizik veya mental; giren de yorgundu, çıkan da." (Milliyet)

     
  • Fenerbahçe - Giresunspor maçı yazar yorumları: Ahmet Çakar: Kartlar yeniden dağılacak! Jorge Jesus... - Fenerbahçe haberleri

    REHA KAPSAL: "Fenerbahçe bir dejavu yaşadı. Geçen Sivasspor maçı gibi yine on kişi kaldı. Top ayağında iken istenilen kalitede hücum çeşitliliği yaratamadı. Alan bulma-alan yaratma kombinasyon çeşitliliği ile yerleşik savunmalara set hücum etmekte kalite ve anlayış eksikliği geçen maç gibi net bir şekilde görüldü." (Fotomaç)
  • Fenerbahçe - Giresunspor maçı yazar yorumları: Ahmet Çakar: Kartlar yeniden dağılacak! Jorge Jesus... - Fenerbahçe haberleri

    EMRE BOL: "Sarı- lacivertliler dünya kupası arasına "arayı açıp" girebilecekken mağlubiyetle bitirdi. Çok önemli değil. Bu takım geleceğin takımı… Çok büyük hayaller kurdurabilecek bir takım. Bu maç nazar boncuğu olsun deyip geçelim. Herkese iyi tatiller…" (Fotomaç)
  • Fenerbahçe - Giresunspor maçı yazar yorumları: Ahmet Çakar: Kartlar yeniden dağılacak! Jorge Jesus... - Fenerbahçe haberleri

    ERMAN TOROĞLU: "F.Bahçe'nin maçları keyif veriyordu. Nasıl? Yiyordu ama fazlasını atıyordu. Ama bu sefer papaz pilav yemedi. Attığından fazlasını yedi! Ali Koç yakında bir beyanat verdi... "Fazla havaya girdik, bu iyi değil" demişti. Dün çıktı meydana. F.Bahçe'nin oyun taktiği; baskı yapmak, topu kapıp çabuk hücum etmek. Baskıyı yaparken hep beraber yapıp dikkatli olacaksın. Faul yapmayacaksın. Bu baskıyı tek tek değil grup olarak yapacaksın. Yoksa rakip, yakaladığı her topta tehlike yaratır." (Fotomaç)

     
  • Fenerbahçe - Giresunspor maçı yazar yorumları: Ahmet Çakar: Kartlar yeniden dağılacak! Jorge Jesus... - Fenerbahçe haberleri

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