Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri (29 Ocak)

Fenerbahçe'de sıcak transfer gündemi! Ligde Yeni Malatyaspor'u yenerek nefes alan ve gözünü transfere çeviren sarı-lacivertliler gece yarısı bir transferi bitirmeye çok yaklaştı! Moses'tan sonra Ada'ya yine çıkarma yapan Fenerbahçe'nin hedefinde iki yıldız var! Sarı-lacivertliler ayrıca Medipol Başakşehir'le de sürpriz görüşmeler yapıyor! İşte Fenerbahçe'de günün tüm transfer haberleri!