Fenerbahçe, Göztepe'ye konuk olacak

Lille beraberliği ile Şampiyonlar Ligi'ne eleme turlarında veda eden Fenerbahçe, bu akşam Süper Lig'in yeni ekibi Göztepe'ye konuk olacak. Kanarya, eski oyuncusu Stonimir Stoilov'un çalıştırdığı rakibini yenip hem moral bulmak hem de ligde yoluna kayıpsız devam etmeyi hedefliyor.