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        Fenerbahçe, Göztepe'ye konuk olacak

        Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında bu akşam Göztepe'ye konuk olacak. Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 21.45'te başlayacak. Şampiyonlar Ligi'ne eleme turlarında veda eden sarı-lacivertliler, rakibini yenip hem moral bulmak hem de ligde yoluna kayıpsız devam etmeyi hedefliyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.08.2024 - 11:40 Güncelleme: 17.08.2024 - 11:40
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        Lille beraberliği ile Şampiyonlar Ligi'ne eleme turlarında veda eden Fenerbahçe, bu akşam Süper Lig'in yeni ekibi Göztepe'ye konuk olacak. Kanarya, eski oyuncusu Stonimir Stoilov'un çalıştırdığı rakibini yenip hem moral bulmak hem de ligde yoluna kayıpsız devam etmeyi hedefliyor.

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        Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 21.45'te başlayacak. Müsabakayı hakem Kadir Sağlam yönetecek. Sarı-lacivertli takım, ligin ilk haftasında Adana Demirspor'u 1-0 mağlup etti. Göztepe ise Antalyaspor ile 0-0 berabere kaldı. Sarı-lacivertliler, Göztepe ile İzmir'de oynadığı 5 maçın 1'ini kazanırken diğer dört karşılaşma beraberlikle sonuçlandı.

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        Sarı-lacivertlilerde sakatlığından dolayı son maçta oynayamayan Ferdi Kadıoğlu ve Fred de kafilede yer aldı. Öte yandan geride kalan sezondan kart cezaları bulunan Mert Hakan Yandaş ile İrfan Can Eğribayat, karşılaşmada forma giyemeyecek. Ev sahibi ekipte ise Kuryu Matsuki'nin sakatlığı bulunuyor.

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        MOURINHO'NUN MUHTEMEL 11'İ

        Livakovic

        5

        Osayi

        6

        Çağlar

        7

        Djiku

        8

        Oosterwolde (Ferdi)

        9

        İsmail

        10

        Szymanski

        11

        İrfan Can

        12

        Maximin

        13

        Tadic

        14

        En-Nesyri

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