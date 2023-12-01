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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe gruptan nasıl çıkar? FB nasıl turu geçer? UEFA Konferans Ligi Fenerbahçe nasıl tur atlar ve 1. ya da 2. olursa ne olur? - Fenerbahçe Haberleri

        UEFA Konferans Ligi Fenerbahçe nasıl tur atlar ve 1. ya da 2. olursa ne olur?

        UEFA Konferans Ligi temsilcilerimizden Fenerbahçe, H Grubu'ndaki 5. maçında Danimarka ekibi Nordsjaelland'e deplasmanda mağlup oldu ve grupta üst üste 2. yenilgisini aldı. Söz konusu mücadele sonrası H Grubu'ndaki puan durumu, temsilcimizin nasıl tur atlayabileceği ve 1. ya da 2. olması durumunda yoluna nasıl devam edeceğine dair bilgileri bir araya getirdik...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.12.2023 - 11:21 Güncelleme: 01.12.2023 - 11:21
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        UEFA Konferans Ligi'nde 5. hafta dün akşam oynanan 16 karşılaşmayla tamamlandı. Temsilcilerimizden Fenerbahçe, Danimarka'da karşı karşıya geldiği Nordsjaelland'e mağlup oldu ve gözünü Spartak Trnava maçına dikti. İşte, temsilcimizin gruptan çıkma ihtimallerine dair tüm bilgiler...

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        FENERBAHÇE GRUPTAN NASIL ÇIKAR?

        İlk 5 maç sonunda 9 puanla 3. sırada yer alan temsilcimiz Fenerbahçe, grubundaki son maçı olan Spartak Trnava'yı mağlup etmesi halinde diğer maçın skoruna bakmaksızın bir üst tura yükselecek.

        Temsilcimiz, Spartak Trnava ile berabere kalması halinde ise Ludogorets'in yenilmesini bekleyecek ve grubu 2. sırada bitirecek. Sarı lacivertliler, söz konusu mücadeleyi kaybetmesi halinde ise Ludogorets'in Nordsjaelland'e farklı kaybetmesini bekleyecek.

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        FENERBAHÇE 1. YA DA 2. OLARAK TUR ATLARSA NELER OLACAK?

        Kanarya grubundan lider çıkarsa doğrudan son 16 turuna kalacak.

        2. bitirmesi durumunda ise play-offlara gidecek ve UEFA Avrupa Ligi'nden gelen 8 takımdan biriyle son 16'ya kalma mücadelesi verecek.

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        UEFA KONFERANS LİGİ H GRUBU PUAN DURUMU

        1- Nordsjaelland / 10 Puan

        2- Ludogorets / 9 Puan

        3- Fenerbahçe / 9 Puan

        4- Spartak Trnava / 1 Puan

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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