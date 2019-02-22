Fenerbahçe gülmeyi unuttu

Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonunu geçiren Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nın ardından UEFA Avrupa Ligi'ne de veda etti.

Sezona başkan, yönetim, teknik heyet değişikliğiyle başlayan ve futbolcu kadrosunun da büyük bölümünü değiştiren Fenerbahçe, hedeflediği konuma bir türlü gelemedi.

Süper Lig'e çok kötü bir başlangıç yapan sarı-lacivertliler, ligdeki şampiyonluk yarışına erkenden veda etti.

Büyük beklentiyle girilen sezonda üst üste alınan kötü sonuçların ardından hem kadro hem de teknik heyette önemli değişikliklere gidildi.

Kadro dışı kalan oyuncular ile gönderilen antrenörlerin yanı sıra yapılan 2 teknik direktör değişikliği de sarı-lacivertlilerin toparlanmasını sağlayamadı.

Kupa hasreti 5 sezona çıkıyor

Bu sezon şampiyonluk yarışından ilk haftalarda kopan, Türkiye Kupası ve Avrupa'ya da erken veda eden Fenerbahçe'de kupa hasreti 5 sezona çıkıyor.

Ziraat Türkiye Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nden elenmenin ardından sadece ligde mücadele eden sarı-lacivertliler, bu kulvarda da sezonun bitimine 12 hafta kala lider Medipol Başakşehir'in 24 puan gerisinde bulunuyor.

Kupadan elenen, ligde oldukça sıkıntılı günler geçiren Fenerbahçe, TFF Süper Kupa'da boy gösteremeyeceği için üst üste 5. sezonu kupasız kapatacak.

Son kupa 2013-2014'te

Son yıllarda futbolda yaptığı yatırımın karşılığını sportif anlamda alamayan Fenerbahçe, son kupasını 2013-2014 sezonunda kaldırdı.