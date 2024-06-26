Fenerbahçe, günü çift idmanla tamamladı
Yeni sezon hazırlıklarını Düzce'de bulunan Topuk Yaylası Tesisleri'nde sürdüren Fenerbahçe günü çift antrenmanla tamamladı
Giriş: 26.06.2024 - 15:32 Güncelleme: 26.06.2024 - 15:32
Akşam saatlerinde Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma, core, çabukluk ve pas çalışmasıyla başladı. Çift kale maçlarla devam eden idman taktiksel çalışmalarla da noktalandı.
Sarı-lacivertliler, hazırlıklarına yarın yapacağı çalışmalarla devam edecek.
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