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Diego Perotti 3-8 ay arası yok

Diz bağı kopma noktasına gelen ve ameliyat olması halinde 3 ila 8 ay sahalardan uzak kalacak Diego Perotti için karar zamanı...

Fenerbahçe haberleri: Diego Perotti 3-8 ay arası yok

Fenerbahçe, transferin son günü Roma'dan alınan Diego Perotti ile yol ayrımına geldi. Sarı lacivertli takımda 4 karşılaşmaya çıkan ve 3 gol atarak taraftarın sevgisini kazanan Arjantinli yıldız, 29 Kasım'da Beşiktaş ile oynanan 10. hafta mücadelesinin 37. dakikasında sakatlanmış ve maça devam edememişti.

O günden bu yana tedavisi devam eden Perotti'nin diz bağının kopma noktasına geldiği ve ameliyat masasına yatacağı açıklandı. Yaptığı sohbet toplantısında bu konuya da değinen sportif direktör Emre Belözoğlu, Arjantinli yıldız Diego Perotti'nin ameliyat edilmesi gerektiğini ifade etti.

EMRE BELÖZOĞLU: BİR KARAR ALMAK DURUMUNDA KALACAĞIZ

Ameliyatın gerçekleşmesi durumunda oyuncunun sahalardan uzun süre ayrı kalma durumunun bulunduğunu anlatan Belözoğlu, bu yüzden menajeriyle geleceğini oturup konuşacaklarını belirterek, "Perotti'nin dizinde bir bağın totale yakın kopması söz konusu. Ameliyat olması gerekiyor. Durumu menajerlerine de ilettik. Perotti oynadığı sürede neler yapabileceğini herkese gösterdi. Keşke bu süreler daha uzun olsaydı. Süreç ne yazık ki tam ne onun ne bizim istediğimiz gibi ilerliyor. Ameliyat olması durumunda karşılıklı oturup hem kendisiyle hem menajeriyle bir karar almak durumunda kalacağız. Ameliyat gerçekleşirse oynamama süreci 3 ila 8 ay arasında gözüküyor. Ameliyatın gerçekleşip gerçekleşmeyeceğine sağlık ekibi karar verecek” ifadelerini kullandı.

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