Fenerbahçe'de teknik direktör Cocu'nun gönderilmesinin ardından teknik direktörlük konusu belirsizliğini sürdürürken, Erwin Koeman ile yakalanan pozitif hava yönetimi rahatlattı. Acele bir karar alma yoluna gitmeyen Ali Koç ve kurmayları milli araya girilmesinin ardından ise bu konudaki tüm soru işaretlerini ortadan kaldıracak.
Başkan Ali Koç, teknik direktörlük konusuyla ilgili ya bir basın toplantısı düzenlemeyi ya da bu konuyu Camiaya Sesleniş programında duyurmayı düşünüyor. Mevcut teknik adam Erwin Koeman ile ilk aşamada devre arasına kadar ve burada yapılacak değerlendirme sonrası sezon sonuna kadar devam edilmesi bekleniyor.
Buna karşılık kulislerde sürpriz bir ismin de gündeme gelebileceği ve sezon başında olduğu gibi tüm kamuoyunun ters köşe yapılabileceği de konuşulsa da Feberbahçe'nin bu geçiş sürecinde mali konuları da düşünerek adım atması bekleniyor.
SONUNDA NEŞE!
Fenerbahçe'de sezon başından beri alınan kötü sonuçlar, Sarı-Lacivertliler'in evi olan Samandıra Can Bartu Tesisleri'indeki kara bulutların dağılmasına mani olmuş, takım içinde arkadaşlık ve kaynaşmanın önüne geçmişti. Ve bu tablonun oluşmasında birçok farklı sebep daha rol almıştı. Sezon başından beri birçok yol denense de Samandıra'da huzur ve birlik ortamının sağlanması mümkün olmamıştı.
Fakat milli ara öncesinde Cocu'nun gönderilmesinin ardından oynanan 2 maçta alınan sonuçlar bu görüntüyü tersine çevirmeye başladı. Hala istenilen seviyede olmasa da Samandıra'daki arkadaşlık ortamı hissedilir şekilde pozitife doğru gelişirken, önce Galatasaray'a karşı 2-0'dan gerçekleştirilen geri dönüş ardından da Anderlecht'e karşı alınan net galibiyet Samandıra'ya neşeyi getirdi.
Bu gelişimden oldukça memnun olan Samandıra kurmayları, Alanyaspor maçını da kazasız bir şekilde atlatıp milli arada artık sezon başından beri süre gelen bu sorunu tamamen çözmeyi hedefliyorlar. Herkesin kafasına göre takıldığı, gruplaşmaların üst seviyede olduğu Samandıra'yı tek yumruk yapmayı hedefleyen Fenerbahçe Teknik ve İdari ekibinin ajandasındaki en önemli gündem bu konu olmayı sürdürüyor.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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