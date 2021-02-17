Pelkas müjdesi!

Fenerbahçe'ye Pelkas'tan müjdeli haber geldi. Sakatlığını tamamen atlatan 27 yaşındaki futbolcu, iznin ardından çalışmalara başlayacak. Pelkas, pazar günkü Göztepe maçının kadrosunda yer alacak.

İrfan Can'ın ise tedavisi sürüyor. Sağlık heyeti, milli futbolcuyu, Trabzon deplasmanına hazırlamaya çalışıyor. Gustavo da en az 1 hafta daha takımdan ayrı kalacak. Brezilyalı oyuncunun da Trabzonspor maçına hazır hale getirilmesi hedefleniyor. Perotti ise sezonu kapatmıştı.

LEMOS'A 2 MAÇ CEZA

PFDK, Başakşehir maçında kırmızı kart gören Fenerbahçeli futbolcu Lemos’a 2 maç men cezası verildiğini açıkladı.