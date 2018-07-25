Mali konulardaki sıkıntılar nedeniyle transferde ince eleyip sık dokuyan Fenerbahçe, forvet bölgesi için çalışmalarını sürdürüyor. 1. santrfor noktasını Vincent Janssen'i tekrar kiralayarak çözmek isteyen Sarı-Lacivertliler, 3. forvet olarak ise genç bir ismi almayı planlıyor. Kanarya'nın bu konudaki hedefi ise Hollanda'nın Sparta Rotterdam takımında forma giyen Halil İbrahim Dervişoğlu...
Adı Beşiktaş ve Galatasaray'la da anılan 18 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe'nin eski hocası Dick Advocaat'ın da öğrencisi. Bu transfer için ilk temaslarını kuran Fenerbahçeli kurmayların önündeki en büyük engel ise genç yeteneğin babası oldu. Halil İbrahim'in Türkiye'ye gitmesine soğuk bakan babayı ikna etmeye çalışan Sarı-Lacivertliler, Phillip Cocu, Ferdi Kadıoğlu gibi örneklerle bu sorunu çözmeyi amaçlıyor.
MUHAMMED KİPRİT DE LİSTEDE
Fenerbahçe'nin genç forvet arayışlarında bir diğer alternatifi ise Almanya'da Hertha Berlin forması giyen Muhammed Kiprit... 19 yaşındaki futbolcunun takımıyla 2021 yılına dek sözleşmesi bulunuyor.
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