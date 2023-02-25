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Fenerbahçe, hataya yer vermedi

Spor Toto Süper Lig 23. hafta erteleme maçında konuk ettiği Arabam.com Konyaspor'u 4-0 yenen Fenerbahçe, zirve yarışında hataya yer vermedi

Fenerbahçe, hataya yer vermedi
AA

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmaya etkili başlayan sarı-lacivertliler, 13. dakikada golcüsü Enner Valencia ile öne geçti. Rakibinin 22. dakikada 10 kişi kalmasıyla daha da rahatlayan sarı-lacivertliler, üstün oyununu sürdürdü ve 45+6. dakikada yine Valencia'nın golüyle farkı 2'ye çıkararak soyunma odasına gitti.

İkinci yarıda da rahat bir oyun sergileyen Fenerbahçe, 61. dakikada Joshua King'in golüyle farkı 3'e çıkardı. Sarı-lacivertliler, 78. dakikada Attila Szalai'nin kafa vuruşuyla 4. golü de buldu ve sahadan 4-0 galip ayrıldı.

Bu galibiyetle puanını 48'e çıkaran Fenerbahçe, lider Galatasaray'ı takibini sürdürdü.

Oosterwolde ilk kez forma giydi

Fenerbahçe'nin yeni transferi Jayden Oosterwolde, ilk kez sarı-lacivertli formayı giydi.

Hollandalı 21 yaşındaki sol bek, Arabam.com Konyaspor maçının 68. dakikasında Miha Zajc'ın yerine oyuna dahil oldu.

Konyaspor, 10 kişi kaldı

Konyaspor, erken kırmızı kartla 10 kişi kaldı.

Müsabakanın 12. dakikasında Mame Diouf, sarı kart gördü. Ardından 22. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kartla cezalandırılan Diouf, takımını erken dakikalarda 10 kişi bıraktı.

Başkanlar Ülker Stadı'nda

Fenerbahçe ile Konyaspor arasındaki karşılaşmayı başkanlar da izledi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Antalyaspor Kulübü Başkanı Aziz Çetin, Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak, Fatih Karagümrük Kulübü Başkanı Süleyman Hurma ve Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, müsabakayı tribünden takip etti.

Futbolcular golden sonra pankart açtı

Fenerbahçeli futbolcular, maç sırasında da depremzedeleri unutmadı.

Sarı-lacivertli oyuncular, Enner Valencia'nın 13. dakikada penaltıdan attığı gol sonrasında yedek kulübesine koştu.

Kaptan Altay Bayındır önderliğinde futbolcular, yedek kulübesinden üzerinde "Bizim Canımız Türkiye" yazılı bir pankartı alarak tribünlere gösterdi.

Ayrıca Fenerbahçeli futbolcuların mücadelede giydikleri formaların arkasında deprem felaketinin yaşandığı illerin isimleri yer aldı.

Öte yandan Fenerbahçeli taraftarlar, depremden etkilenen illerin plaka kodlarına denk gelen dakikalarda destek tezahüratlarında bulundu.

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