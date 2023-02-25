Fenerbahçe, hataya yer vermedi

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmaya etkili başlayan sarı-lacivertliler, 13. dakikada golcüsü Enner Valencia ile öne geçti. Rakibinin 22. dakikada 10 kişi kalmasıyla daha da rahatlayan sarı-lacivertliler, üstün oyununu sürdürdü ve 45+6. dakikada yine Valencia'nın golüyle farkı 2'ye çıkararak soyunma odasına gitti.

İkinci yarıda da rahat bir oyun sergileyen Fenerbahçe, 61. dakikada Joshua King'in golüyle farkı 3'e çıkardı. Sarı-lacivertliler, 78. dakikada Attila Szalai'nin kafa vuruşuyla 4. golü de buldu ve sahadan 4-0 galip ayrıldı.

Bu galibiyetle puanını 48'e çıkaran Fenerbahçe, lider Galatasaray'ı takibini sürdürdü.