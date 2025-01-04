Fenerbahçe Hatayspor'a hazır!
Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında yarın Atakaş Hatayspor'u konuk edecek Fenerbahçe, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.
Giriş: 04.01.2025 - 19:54 Güncelleme: 04.01.2025 - 19:54
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’ndeki idman, salonda yapılan core hareketleriyle başladı.
Sahada ısınma, çabukluk çalışmaları yapan sarı-lacivertli ekibin antrenmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.
Fenerbahçe, idmanın ardından kampa girdi.
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