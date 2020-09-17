Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen salonda yapılan kuvvet çalışması ile başladı. Ardından sahaya geçen oyuncular çalışmalarını ısınma ve koordinasyon hareketleriyle sürdürdü. Daha sonra 2 gruba ayrılan oyuncular 5’e 2 top kapma ve pas çalışmasının ardından taktiksel ve bireysel çalışmalarla idmanı tamamladı.
Sarı-lacivertliler, Hatayaspor hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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