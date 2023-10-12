Fenerbahçe, Hatayspor maçı hazırlıklarına başladı
Fenerbahçe, 22 Ekim Pazar günü saat 19.00'da Hatayspor ile oynayacağı Trendyol Süper Lig 9. hafta maçının hazırlıklarına akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı
Giriş: 12.10.2023 - 21:36 Güncelleme: 12.10.2023 - 21:36
Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde milli oyunculardan yoksun gerçekleştirilen antrenman; koşu, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladı.
Pas çalışmalarıyla devam eden idman, çift kale maçlarla sona erdi. Sarı-lacivertliler, Hatayspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla sürdürecek.