Fenerbahçe Hatayspor maçı için geri sayım başlamış durumda. Süper Lig'de uzun bir aranın ardından liderliği ezeli rakibi Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe, ligde çıkışa geçen Hatayspor karşısında yeniden zirveye yerleşmek için 3 puan arayacak. İşte, Fenerbahçe Hatayspor maçı başlama saati, yayıncı kanalı ve biletleri ile ilgili detaylar...