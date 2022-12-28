Fenerbahçe - Hatayspor maçı yazar yorumları

İLKER YAĞCIOĞLU: FENERBAHÇE KENDİNE GELDİ

Ön alanda yapılan baskı iki bekin özellikle de Ferdi'nin hücuma verdiği müthiş destek Fenerbahçe'nin hücumda çoğalmasına ve pozisyonlar bulmasına sebep oldu. Fenerbahçe'nin bu maçta bir maçtır düşük olan temposunu yükselttiğini gördük. Bu eforlu oyun Fenerbahçe'nin en büyük kozu. 2. yarıda oyuna giren Serdar Dursun ve Gustavo'nun golleri de gecenin finali oldu. Maçı kazanan Fenerbahçe aradığı morali de buldu. Ferdi'nin performansı değerliydi. Fener ikinci maç boyu çok rahattı. (TAKVİM)