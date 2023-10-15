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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe, Hatayspor maçının hazırlıklarını sürdürdü - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe, Hatayspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

        Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 22 Ekim Pazar günü Atakaş Hatayspor'u konuk edecek Fenerbahçe, karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.10.2023 - 14:00 Güncelleme: 15.10.2023 - 14:00
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        Fenerbahçe'de Hatayspor mesaisi
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        Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Samandıra Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirildi.

        Milli futbolcuların yer almadığı çalışma, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Koordinasyon ve çabukluk idmanı yapan oyuncular, dar alanda çift kale maçın ardından bireysel antrenmanla çalışmayı tamamladı.

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