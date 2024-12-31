Fenerbahçe Hatayspor mesaisini sürdürdü!
Fenerbahçe, Süper Lig'de 18. haftada Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Giriş: 31.12.2024 - 14:25 Güncelleme: 31.12.2024 - 14:25
Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde gerçekleştirilen idman, salonda yapılan kuvvet ve dayanıklılık hareketleriyle başladı. Ardından sahada ısınma, çabukluk ve koordinasyon çalışmaları yapan futbolcular; idmanı çift kale maçlar ve taktiksel, bireysel çalışmalarla tamamladı.
Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.
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