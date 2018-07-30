Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında çalışmalarını sabah saatlerinde Can Bartu Tesislerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Phillip Cocu yönetiminde gerçekleştirilen günün ilk antrenmanı saat 10.00’da başladı. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 3 gruba ayrılan oyuncular, 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Çift kale maçın ardından antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

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