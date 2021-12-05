Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında ağırladığı Çaykur Rizespor'u 4-0 mağlup etti.

Ülker Stadı'nda oynanan müsabakada sarı-lacivertli takıma 3 puanı kazandıran golleri 13. dakikada Mergim Berisha ile 70, 79 ve 90. dakikada Serdar Dursun kaydetti.

Bu sonuçla ligde 8. galibiyetini alan Fenerbahçe, puanını 27'ye çıkardı ve maç fazlasıyla 2. sıraya yükseldi. Süper Lig'de 11. mağlubiyetini yaşayan Çaykur Rizespor ise 10 puanda kaldı.

SERDAR DURSUN 28 DAKİKADA HAT-TRICK YAPTI

Sarı-lacivertli takımın milli oyuncusu Serdar Dursun, oyuna girdikten sonra 3 gol atmayı başardı.

Maçın 62. dakikasında Berisha'nın yerine oyuna dahil olan Serdar, 8 dakika sonra ağları havalandırarak skoru 2-0'a getirdi. Milli oyuncu, 79. dakikada yine sahneye çıktı ve kendisinin ikinci, takımının ise 3. golüne imza attı.

Serdar Dursun, 90. dakikada bir kez daha ağları sarstı ve sonradan oyuna girdiği karşılaşmada hat-trick yaptı. Milli futbolcu, bu sezon Süper Lig'deki gol sayısını 5'e çıkardı.

Öte yandan Serdar Dursun, Roberto Soldado'nun ardından sarı-lacivertli formayla ligde hat-trick yapan ilk oyuncu oldu. İspanyol futbolcu, 2017 Kasım'da Sivasspor ile yapılan müsabakada 3 kez fileleri sarsmıştı.

BERISHA, 3. KEZ AĞLARI HAVALANDIRDI

Fenerbahçeli futbolcu Mergim Berisha, bu sezon tüm kulvarlarda 3. golünü kaydetti.

Sarı-lacivertli formayla Süper Lig'de ve UEFA Avrupa Ligi'nde 14. maçına çıkan Alman futbolcu, 3. kez gol sevinci yaşadı.

Berisha, ligde Kasımpaşa, Avrupa Ligi'nde ise Royal Antwerp müsabakalarında fileleri havalandırmıştı.

BU SEZON 4. KEZ GOL YEMEDİ

Fenerbahçe, bu sezon Süper Lig'de oynadığı müsabakalarda 4. kez rakip takımların gol atmasına izin vermedi.

Sarı-lacivertli takım, Adana Demirspor'u 1-0, Fraport TAV Antalyaspor ve Altay'ı 2-0 mağlup ettiği maçlarda da kalesini korumayı başarmıştı.

Fenerbahçe, ayrıca bu sezon ligde ilk kez bir mücadelede 4 gol kaydetti.

ROSSI'NIN GOLÜ VAR'A TAKILDI

Fenerbahçe'nin Diego Rossi ile bulduğu gol, VAR incelemesinin ardından iptal edildi.

Karşılaşmanın 71. dakikasında Luiz Gustavo'nun pasıyla arka direkte topla buluşan Rossi, yaptığı sert vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. VAR'dan yapılan incelemede Rossi'nin ofsaytta olduğu tespit edildi ve maçın hakemi Zorbay Küçük, golü geçersiz saydı.