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Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un sözleşmesi konusundaki belirsizlik sürerken sarı-lacivertliler için çeşitli iddialar gelmeye devam ediyor. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Portekizli teknik direktör ile yeni sezon için sözleşme yapılmaması durumunda hedefte bir başka Portekizli hoca Pedro Martins'in olduğu iddia edildi.

B PLANI BELİRLENDİ İddialara göre; Jorge Jesus'un adının sık sık başka takımlarla anılması sonra sarı-lacivertli yönetim, Portekizli hocayla yolların ayrılması ihtimaline karşı yeni bir plan hazırlıyor.

PORTEKİZ EKOLÜ Goal'ün Brezilya edisyonunun haberine göre Fenerbahçe yönetimi, tecrübeli çalıştırıcıdan sözleşme yenileme konusundaki kararını verirken hızlı olmasını istedi. Jorge Jesus ile yeni bir sözleşme imzalanmama durumunda ise Fenerbahçe yönetimi başka bir Portekizli isim üzerinde duruyor.



PEDRO MARTINS İDDİASI Sarı-lacivertlilerin, Jorge Jesus'tan olumlu yanıt alamaması durumunda ise hedefinde bir başka Portekizli Pedro Martins'in olduğu aktarıldı.

ÜÇ LİG ŞAMPİYONLUĞU VAR Olympiakos ile 2018-2022 arasında üç lig şampiyonluğu yaşayan Portekizli hocanın görevine, ağustosta Şampiyonlar Ligi'ne ikinci eleme turunda veda edince son verilmişti.

LİGDE 4. SIRADA Kasımdan bu yana Katar ekibi Al-Gharafa'yı çalıştıran Pedro Martins, 18 hafta sonunda 29 puan topladı. Al-Gharafa, Katar'da lig lideri Al-Duhail'in 13 puan gerisinde 4. sırada yer alıyor.

LİGDE 1.55 PUAN ORTALAMASI Al-Gharafa ile sözleşmesi Haziran 2024'te son bulacak hocanın bu sezon Katar'daki performansı 11 maçta 5 galibiyet 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet olarak kaydedildi.