Fenerbahçe için flaş transfer iddiası: Leon Goretzka ve Kingsley Coman
Fenerbahçe'nin Bayern Münih ile bu yaz Leon Goretzka ve Kingsley Coman için transfer görüşmesi yaptığı iddia edildi
Yeni sezon çalışmalarına hız veren Trendyol Süper Lig ekibi Fenerbahçe'de transfer hareketliliği yaşanıyor.
Alman medyasından Bild'de yer alan habere göre; Fenerbahçe, Almanya Bundesliga ekibi Bayern Münih ile bu yaz Leon Goretzka ve Kingsley Coman için transfer görüşmesi yaptı.
Haberde Kingsley Coman'ın kariyerini Almanya'da sürdürmek istediği aktarılırken, Fenerbahçe'nin teklifini bu sebepten ötürü reddettiği aktarıldı.
Fransız yıldız ile anlaşmaya varamayan sarı lacivertlilerin, Bavyera ekibinin bir diğer yıldızı Leon Goretzka ile de görüştüğü öğrenildi.
PAZARLIKLAR SÜRÜYOR
Pazarlıkların sürdüğü belirtilirken, şu ana kadar transferde olumlu veya olumsuz nokta konmadığı kaydedildi. Fenerbahçe'nin 29 yaşındaki orta saha için transfer döneminin sonuna kadar takipte olacağı vurgulandı.
Geçtiğimiz sezon takımı ile tüm kulvarlarda toplam 27 maça çıkan Kingsley Coman, 5 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.
2023/24 sezonunda takımı ile 42 maça çıkan Goretzka ise, 6 gol ve 11 asistlik performans sergiledi.