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Fenerbahçe ile Antalyaspor 50. randevuda

Fenerbahçe ile Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'de yarın 50. kez karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe ile Antalyaspor 50. randevuda

İki takım arasında geride kalan 49 maçın 32'sini Fenerbahçe, 8'ini Antalyaspor kazandı, 9 karşılaşma da berabere sona erdi.

Fenerbahçe'nin 89 golüne, Akdeniz temsilcisi 42 golle karşılık verdi.

İki ekip arasında ligin ilk yarısında Antalya'da oynanan müsabakayı Fenerbahçe 2-1 kazanmıştı.

İSTANBUL'DAKİ MAÇLAR

Fenerbahçe, Antalyaspor ile İstanbul'da yaptığı maçlarda rakibine 3 kez yenildi.

İki takım, İstanbul'da ilk kez 1982-1983 sezonunda karşı karşıya gelirken, bu maç 1-1 sonuçlandı. Fenerbahçe, daha sonra evinde Antalyaspor ile yaptığı 23 maçtan 20'sini kazandı, sadece 2012-2013'te 3-1, 2016-2017'de 1-0 ve geçen sezon aynı skorla mağlup oldu.

İstanbul'daki lig maçlarında Fenerbahçe 56 gol attı, kalesinde 19 gol gördü.

FARKLI SKORLU GALİBİYETLER

Fenerbahçe, Antalyaspor karşısında lig tarihindeki en farklı galibiyetini 1996-1997 sezonunda deplasmanda 5-0'lık skorla aldı.

Antalyaspor ise Fenerbahçe karşısında 2012-2013 sezonunda İstanbul'daki maçı 3-1, 2015-2016'da da evindeki karşılaşmayı 4-2 kazanarak, rakibi karşısında en farklı galibiyetlerini elde etti.

Bu arada 1984-1985 sezonunda Antalya'da yapılan maçı Fenerbahçe 4-3 kazanırken, bu skor, iki takım arasında geride kalan 49 lig randevusunda en gollü karşılaşma olarak kayıtlara geçti.


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