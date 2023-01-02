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Fenerbahçe ile Antalyaspor, 53. kez karşı karşıya

Fenerbahçe ile Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında yarın karşı karşıya gelecek

Fenerbahçe ile Antalyaspor, 53. kez karşı karşıya
AA

Fenerbahçe ile Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'de yarın 53. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan 52 maçın 33'ünü Fenerbahçe, 8'ini Antalyaspor kazandı, 11 karşılaşma da berabere tamamlandı.

Sarı-lacivertli takımın 93 golüne, Akdeniz temsilcisi 44 golle karşılık verdi.

ANTALYA'DAKİ MAÇLAR

Fenerbahçe, Antalya deplasmanındaki maçlarda da rakibine galibiyet sayısında üstünlük kurdu.

Rakibiyle Antalya'da yaptığı 26 maçın 12'sini kazanan sarı-lacivertliler, 9 müsabakada berabere kaldı, 5 kez de sahadan yenik ayrıldı.

Antalya'da Fenerbahçe 34, ev sahibi ekip 24 gol attı.

FARKLI SKORLU GALİBİYETLER

Sarı-lacivertlilerin Antalya'ya konuk olduğu 15 Ocak 2022'deki son lig maçı, iki ekibin 1-1 beraberliğiyle sonuçlanmıştı.

Fenerbahçe, Antalyaspor karşısında lig tarihindeki en farklı galibiyetini 1996-1997 sezonunda deplasmanda 5-0'lık skorla aldı.

Antalyaspor ise Fenerbahçe karşısında 2012-2013 sezonunda İstanbul'daki maçı 3-1, 2015-2016'da da evindeki karşılaşmayı 4-2 kazanarak, rakibi karşısında en farklı galibiyetlerini elde etti.

Bu arada 1984-1985 sezonunda Antalya'da yapılan maçı Fenerbahçe 4-3 kazanırken, bu skor, iki takım arasında geride kalan 52 lig randevusunda en gollü karşılaşma olarak kayıtlara geçti.

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