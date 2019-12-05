AA

İki takım arasında geride kalan 90 maçta sarı-lacivertliler 45, kırmızı-siyahlılar 15 kez kazandı, 30 müsabakada ise eşitlik bozulmadı.

Rekabetteki son 6 maçtan 5'ini kazanıp, birinde berabere kalan Fenerbahçe'nin attığı toplam 157 gole, Gençlerbirliği 94 golle karşılık verdi.

2017-2018 sezonunun ilk yarısında Ankara'da yapılan maçı Fenerbahçe 2-1'lik skorla kazandı. İkinci devre İstanbul'daki karşılaşma 2-2 tamamlandı.

Fenerbahçe son 35 maçta sadece 3 kez yenildi

Fenerbahçe, Gençlerbirliği'ne karşı son yıllarda lig maçlarında genelde başarılı sonuçlar aldı.

Başkent temsilcisi önünde 2000-2001 sezonunun ilk yarısında Ankara'da 3-1'lik skorla yenilen Fenerbahçe, daha sonraki 35 lig maçından sadece 3'ünü yitirdi.

Sarı-lacivertliler, söz konusu dönemdeki karşılaşmaların 25'ini kazandı, 7'sinde berabere kaldı.

GENÇLERBİRLİĞİ DEPLASMANDA GALİBİYETE HASRET

İki ekip arasında İstanbul'da yapılan lig maçlarında, sarı-lacivertlilerin galibiyetlerde 28-3, gol sayısında da 101-39 üstünlüğü bulunuyor. İstanbul'daki 12 maç ise berabere sonuçlandı.

Başkent ekibi, İstanbul'da Fenerbahçe karşısında son galibiyetini, 5 Mayıs 2000 tarihinde 3-1'lik skorla aldı, daha sonraki 18 maçtan 16'sını yitirdi, 2'sinde berabere kaldı.

Bu arada, iki takım arasında 2003-2004 ve 2006-2007 sezonlarında İstanbul'da yapılması gereken karşılaşmalar sarı-lacivertlilerin cezası nedeniyle İzmir'de oynandı. Fenerbahçe, 2003-2004'teki maçı 1-0, 2006-2007'dekini ise 2-1 kazandı.

EN FARKLI GALİBİYETLER

Fenerbahçe, Gençlerbirliği karşısında ligde en farklı galibiyetlerini 1993-1994 sezonunda 5-0, 2011-2012'de de 6-1'lik skorlarla aldı.

Kırmızı-siyahlı ekip ise Fenerbahçe karşısında en farklı galibiyetlerini, 1990-1991 ve 1997-1998 sezonlarında 3-0, 1996-1997'de de 4-1'lik sonuçlarla elde etti.

İki ekip arasındaki en gollü karşılaşmalarda ise 7 gol atıldı. 1959-1960 sezonunda Fenerbahçe, Gençlerbirliği'ni, 1992-1993'te Gençlerbirliği, Fenerbahçe'yi 4-3 yendi. 2011-2012'de ise Fenerbahçe, sahadan 6-1 galip ayrıldı.