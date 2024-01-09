Fenerbahçe ile Konyaspor, Süper Lig'de 45. kez karşılaşacak

Trendyol Süper Lig’in 16. hafta erteleme maçında lider Fenerbahçe, sahasında mücadele edeceği Konyaspor ile ligde 45. kez karşı karşıya gelecek. Müsabaka yarın saat 20:00'de Ülker Stadyumu’nda oynanacak.

Karşılaşma öncesi sarı-lacivertliler, 18 maçta 15 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle topladığı 47 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Yeşil-beyazlılar ise 18 maçta 4 galibiyet, 6 beraberlik ve 8 mağlubiyet sonucu elde ettiği 18 puanla 16. sırada yer alıyor.

45. RANDEVU

Fenerbahçe ile Konyaspor, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 44 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-lacivertliler 33 defa sahadan galip ayrılırken, yeşil-beyazlılar ise 8 kez kazandı. 3 karşılaşma ise berabere sona erdi. Rekabette Fenerbahçe, rakip filelere 112 gol atarken, Konyaspor 48 golle karşılık verdi. Geçtiğimiz sezon ligde oynanan mücadelelerde ev sahibi ekipler sahadan galip ayrılırken, Konyaspor 1-0, Fenerbahçe de 4-0’lık skorla kazandı.

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İÇ SAHA KARNESİ

Fenerbahçe, ligde bu sezon evinde 9 maça çıktı. Sarı-lacivertliler, 7 müsabakada galibiyet alırken, 1 beraberlik ve 1 de yenilgi yaşadı. Kanarya, iç sahada 7 maçta 26 defa ağları sarstı. Fenerbahçe, Avrupa Konferans Ligi’nde sahasındaki 6 maçta ise 6 galibiyet elde etti.

Ligin en golcü takımı

Süper Lig’de ilk 18 hafta itibarıyla en yüksek puan aldığı sezonlardan birini yaşayan Fenerbahçe, geride kalan 18 haftanın 16’sında gol sevinci yaşadı. Takımın hücum yönü istatistiklere de yansırken, sarı-lacivertliler rakip filelere 49 kez havalandırdı. Edin Dzeko, kaydettiği 13 golle takımını sırtlarken, aynı zamanda Süper Lig’in gol krallığı listesinde de zirvede yer alıyor.